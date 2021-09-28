Alkol aldıktan sonra ulaşılamadı; kurtarma ekibiyle birlikte kendini aradı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkol aldıktan sonra ulaşılamadı; kurtarma ekibiyle birlikte kendini aradı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Alkol aldıktan sonra ulaşılamadı; kurtarma ekibiyle birlikte kendini aradı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşlarından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Beyhan Mutlu (50), ormanda karşılaştığı, kendisini arayan ekiple arama çalışmasına katıldı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşlarından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Beyhan Mutlu (50), ormanda karşılaştığı, kendisini arayan ekiple arama çalışmasına katıldı. Mutlu, kendisine ulaşmak için yüksek sesle ismini seslenen ekipteki görevliye, "Buradayım" diye cevap verince durum fark edildi.

İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi'nde, gece saatlerinde arkadaşlarıyla ormanda alkol alan Beyhan Mutlu, evine gitmek için ayrıldı. Bir süre sonra mahalleye dönen arkadaşları Beyhan Mutlu'nun eşiyle karşılaştı. Eşi, Beyhan Mutlu'dan haber alamadığını, telefonuna da ulaşamadığını söyledi. Beyhan Mutlu'nun, ormanda kaybolduğunu düşünen arkadaşları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra UMKE ve İNDAK ekibi sevk edildi. Aramalara, vatandaşlar da destek verdi. Çalışmalar sürerken bölgedeki Beyhan Mutlu kendisini arayanların yanına geldi. Burada, ekipteki görevliden ormanda kaybolan bir kişiyi aradıklarını öğrenen Mutlu da arama çalışmalarına katıldı. Bir süre sonra bir personel "Beyhan Mutlu" diye bağırdı. Mutlu da 'Buradayım' diye cevap verince gerçek ortaya çıktı. Kendisinin arandığını öğrenen Beyhan Mutlu, ifadesi alındıktan sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.


Alkol aldıktan sonra ulaşılamadı; kurtarma ekibiyle birlikte kendini aradı

Alkol aldıktan sonra ulaşılamadı; kurtarma ekibiyle birlikte kendini aradı

Alkol aldıktan sonra ulaşılamadı; kurtarma ekibiyle birlikte kendini aradı

Alkol aldıktan sonra ulaşılamadı; kurtarma ekibiyle birlikte kendini aradı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Ankara'da 2 kız çocuğuna darp ve cinsel tacize 2 gözaltı

Ankara'da 2 kız çocuğuna darp ve cinsel tacize 2 gözaltı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Joe Biden Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Hulusi Akar
Magazin Mustafa Keser Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Topal Adnan Menderes Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alkol aldıktan sonra ulaşılamadı; kurtarma ekibiyle birlikte kendini aradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:45:12. #1.12#