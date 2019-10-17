Alkol aldıktan sonra fenalaşıp öldüğü iddiası

17.10.2019 11:00

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alkol aldıktan sonra fenalaştığı öne sürülen Azerbaycan uyruklu Abulfaz İsmayilov hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla alkol alan İsmayilov (41), bir süre sonra fenalaşınca arkadaşlarının yardımıyla Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İsmayilov, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkol zehirlenmesi nedeniyle öldüğü tahmin edilen İsmayilov'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol sattığı iddia edilen Gürcistan uyruklu 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA