Alkol aldıktan sonra fenalaşıp, öldü (2)

17.10.2019 13:42

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abulfaz İsmayilov'un alkol aldıktan sonra ölmesi üzerine Gürcistan uyruklu G.A.'yı gözaltına aldı. G.A.'nın evinde yapılan aramada içki yapımında kullanılan ürünler ve sahte olduğu değerlendirilen içkiler ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA