Alkol aldıktan sonra fenalaşıp, öldü

17.10.2019 15:23

SAKARYA 'nın Sapanca ilçesinde, alkol aldıktan sonra fenalaşan Azerbaycan uyruklu Abulfaz İsmayilov (41) hayatını kaybetti. İsmayilov'un alkol zehirlenmesi sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

Sapanca'da dün akşam, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Abulfaz İsmayilov, bir süre sonra fenalaşınca arkadaşları tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İsmayilov, sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alkol zehirlenmesi nedeniyle öldüğü üzerinde durulan İsmayilov'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı araştırmada sahte alkolü satan Gürcistan uyruklu 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

- Sakarya