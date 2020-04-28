Alkol aldığı iddia edilen şahıs 4 metrelik duvardan düştü Alkol aldığı iddia edilen şahıs 4 metrelik duvardan düştü Mustafakemalpaşa Şehitliği'nin duvarlarına alkol almak için çıktığı iddia edilen şahıs duvardan düşerek yaralandı.

Alkol aldığı iddia edilen şahıs 4 metrelik duvardan düştü

BURSA - Mustafakemalpaşa Şehitliği'nin duvarlarına alkol almak için çıktığı iddia edilen şahıs duvardan düşerek yaralandı. İki ayağında kırık tespit edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan şehitlikte yaşandı. Şehitliğin duvarlarında oturarak alkol aldığı iddia edilen 42 yaşındaki Ahmet İ. alkolün verdiği etki ile birlikte dengesini kaybederek yaklaşık 4 metrelik duvardan aşağıya düştü.

Ayaklarının üzerine düştüğünü belirten alkollü şahıs, ayaklarını hareket ettiremedi. Bölgeye gelen Acil 112 tarafından müdahalesi yapılan Ahmet İ. ayağında kırık olduğu şüphesiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA