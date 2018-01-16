Alkol Alan Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde alkol alırken rahatsızlandığı iddia edilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Kızılırmak Seddesi'nde alkol aldığı ileri sürülen Hilmi Yüksel (28) isimli şahıs rahatsızlandı. Yüksel, arkadaşları tarafından Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakımda tedavisi devam eden genç, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Yüksel'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. - SAMSUN