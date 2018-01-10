Alkol Alan Arkadaşlar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı (3)

TUTUKLANDI

Sivas'ta bir evde bir araya gelip alkol alan 4 arkadaş arasında çıkan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan 2 şüphelilerde Ahmet İ. (22) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ece Ayşe Yalçın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.