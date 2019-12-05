Alkoçlar Otelcilik'e konkordato komiserliğinden onay

05.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:02

TÜRKİYE'nin en eski turizm zincirlerinden Alkoçlar Otelcilik'in bugün İstanbul'da yapılan konkordato toplantısından güvenoyu çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar, "Alkoçlar Otelcilik, 18 aydaki performansı ile alacaklıların ve konkordato komiserliğinin onayını alarak yoluna devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin en eski turizm markalarından Alkoçlar Otelcilik ve Turizm A.Ş. adına, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde konkordato toplantısı yapıldı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda Alkoçlar Otelcilik, güvenoyu aldı. Mahkeme başkanı, komiser heyetinin sunduğu raporda; şirketin faaliyetlerinin, 18 aylık performansının olumlu ilerlediği yönünde görüş bildirdiğini açıkladı.Alkoçlar Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar ise "70 senelik Türkiye'nin en eski zincir markamız Alkoçlar'ın otel işletimciliğini yapan Alkoçlar Otelcilik A.Ş.'miz, 2016 turizm krizinde bozulan nakit akış dengesi sonucu borçlu olduğu firmaları mağdur etmemek için yasal hakkı olan konkordato müessesesine başvurmuş ve geçen 18 aydaki performansı ile alacaklıların ve konkordato komiserliğinin onayını alarak yasal süreci tamamlamıştır. Bu süreçte markamıza olan güvenden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA