Alkışlarla ailelerine uğurlandılar
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Alkışlarla ailelerine uğurlandılar

Alkışlarla ailelerine uğurlandılar
06.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:38

Çek Cumhuriyeti'nden getirilen çoğunluğu erasmus öğrencisi 106 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin bitmesinin ardından alkışlarla ailelerine uğurlandı.

Çek Cumhuriyeti'nden getirilen çoğunluğu erasmus öğrencisi 106 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin bitmesinin ardından alkışlarla ailelerine uğurlandı.

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Çek Cumhuriyeti'nde mahsur kalan ve Türkiye'nin başlattığı tahliye operasyonuyla ülkeye getirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük karantina süreleri sona erdi.

14 gün süresince Karabük İsmail Necati Efendi Yurdu'nda kalan 106 kişi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven koordinatörlüğünde, Karabük İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Gazanfer Erbay sağlık ekibi, görevliler ve emniyet personeli tarafından alkışlarla uğurlandı. Yurttan ayrılan vatandaşların çantaları AFAD ekipleri tarafından dezenfekte edilerek, araçlarına bindirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 1,5 aydır dünyanın farklı ülkelerinden Türk vatandaşlarını ülkeye getirmek için yoğun bir çaba sarf ettiğini söyledi.

1,5 ayda yaklaşık 67 binin üzerinde Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini ifade eden Güven, "Bizimde ilimizde iki grup halinde misafir ettiğimiz vatandaşlarımız oldu. 14 gün önce Çek Cumhuriyeti'nden Karabük'e gelen 106 vatandaşımızı sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturulmak üzere yolcu ettik. Bizlerde mutluyuz çocukların kendileriyle de görüşme imkanımızda oldu. Onların gözlerindeki heyecana bizlerde şahit olduk. Karabük'teki emniyet, AFAD, Kredi Yurtlar Kurumumuzda çalışanlarımız, Kızılay ve paydaşlarımızla en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalıştık" diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emine İlkcan Kurt da 21 Nisan günü Prag Havaalanından hareket ettiklerini ve Ankara Esenboğa Havaalanına getirildiklerini belirtti.

14 günlük karantina sürelerinin geçirilmesi için Karabük İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildiklerini anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Bu sürece başlamadan önce çok tedirgindik. İhtiyaçlarımızın nasıl giderileceği hakkında bir bilgimiz yoktu. Buraya geldikten sonra bunun çok yersiz düşünceler olduğu farkına vardık. Çünkü süreç çok profesyonelce hazırlanmıştı. Üç öğün yemek ihtiyacımızın gideriliyor olması, çay ve kahve giderlerimizin her gün karşılanıyor olması, market ihtiyaçlarımızın kapımıza kadar gelinerek gideriliyor olması bizim için süreci daha yaşanabilir bir hale getirdi. Sağlık personelimizin her gün düzenli olarak ateş ölçümlerimizi yapıyor olması çok emniyette hissetmemizi sağladı. 14 günlük süreçte zamanımızı geçirmemiz için Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından bizlere kitaplar hediye edildi, bunları okuma fırsatı bulduk. Bu şekilde süreci tamamladık. Bize bu imkanları sağlayan devletimize çok teşekkür ediyorum."

Türkiye'nin Çekya'ya göre daha profesyonel bir hazırlık yaptığını aktaran Kurt, "Orada da yerel önlemler alınmıştı. Tabi benim ülkemde alınan önlemler daha profesyonel geldi bana. Buradaki karantina şartları çok güzel tasarlanmıştı. Orada insanlar biraz daha mağduriyet yaşadılar" diye konuştu.

Ege Girşan ise kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti.

14 günün çok hızlı geçtiğini vurgulayan Girşan, "Ben hiç hissetmedim karantinada olduğumu. Doktorlar tarafından kontrole geliniyordu. Günde üç kez yemek geldi. Çay servisleri, kantin ve sahur servisleri vardı" dedi.

Coşkun Güven, AFAD Müdürü Erbay, emniyet mensupları, sağlık personel, yurt personeli Türk vatandaşlarının arkasından alkış tuttular. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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