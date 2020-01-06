Alkışlar Pınar Karşıyaka'ya

06.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:42

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon fırtınalar estiren Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e evinde uzatmada son saniye basketiyle 82-80 yenilip, tarihinde ilk kez devreyi lider bitirme fırtasını kaçırsa da, ilk yarı boyunca gösterdiği performansla alkış aldı. Ligde geçen sezon şampiyon olarak Euroleague'de final oynayan, bu yıl da iki kulvarda birden lider olan dev rakibini son anda Larkin'in turnikesiyle elinden kaçıran Kaf-Kaf, bu sezon evinde ilk mağlubiyetini aldı. Anadolu Efes randevusuna kadar lig ve FIBA Europe Cup'ta iç sahada oynadığı 12 maçı da kazanan Karşıyaka, uzatmada evinden ilk kez mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes ilk yarıda çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanırken, Karşıyaka, mağlubiyete rağmen 15 maçta 12 galibiyetle devreyi ikinci bitirip tarihinin en iyi devre finallerinden birini yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip, 2012-13 sezonunda yine bu sezon yuvaya dönüp takımı zirve yarışına tekrar ortak eden Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ilk yarıda 15 maçta 12 galibiyet almıştı. Kaf-Kaf, ligde devreyi ikinci sırada bitirerek 3 yıl sonra Türkiye Kupası'nın finallerine katılmaya da hak kazandı. Kupayı Ufuk Sarıca yönetiminde 2014 yılında kazanan yeşil-kırmızılılar son olarak 2016-17 sezonunda Türkiye Kupası'nda boy gösterdi.

SARICA GURURLUPINAR Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Anadolu Efes maçı sonrası takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

"Bizim için mükemmel bir maç oldu" diyen Sarıca, "Devre arasına 10 sayı farkla geride girdiğimiz bir maçta Euroleague liderine karşı müthiş bir geri dönüş yaptık ve kazanma noktasına da geldik. 4-5 ayda oluşmuş bir takımın Euroleague liderine karşı çatır çatır oynadığını hep beraber memnuniyetle seyrettik. Bundan dolayı tüm ekibimi kutluyorum. Kimsenin hayal edemediği bir yerde ilk devreyi bitiriyoruz. İlk yarıyı ikinci olarak bitirdik ama lider de bitirebilirdik. Biraz basit hatalar, biraz da maçın ilk devresinde yaptığımız hatalar oldu. Normalde 87-88 sayı ortalamasıyla oynayan bir takımı uzatmanın sonunda 82 sayıda tutuyoruz ki 31 sayıyı sadece faulden attıkları bir maç oynadık. Bundan dolayı takımımla gurur duyuyorum. İkinci devre aynı performansı sergilemeye çalışacağız" dedi.

Kaynak: DHA

- İzmir