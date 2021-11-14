Alkışlar Hatice'ye - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkışlar Hatice'ye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Alkışlar Hatice'ye

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına mücadele eden Hatice Pınar Yiğitalp, Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası 59 kilogramda bronz madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına mücadele eden Hatice Pınar Yiğitalp, Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası 59 kilogramda bronz madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tekvandocusu Hatice Pınar Yiğitalp, önemli bir başarıya imza attı ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde podyuma çıkan Hatice Pınar Yiğitalp, 59 kiloda üçüncü oldu. - İZMİR

Alkışlar Hatice'ye

Son dakika haber! Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı

Son dakika haber! Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı

 Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title