Alkışlar Hatice'ye

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına mücadele eden Hatice Pınar Yiğitalp, Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası 59 kilogramda bronz madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tekvandocusu Hatice Pınar Yiğitalp, önemli bir başarıya imza attı ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde podyuma çıkan Hatice Pınar Yiğitalp, 59 kiloda üçüncü oldu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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