Denizlili sporcular 6 madalyayla döndü
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Denizlili sporcular 6 madalyayla döndü

Denizlili sporcular 6 madalyayla döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları Nilüfer, Marmaris, İzmir ve Bursa'da düzenlenen yağlı güreş, yüzme ve atletizm şampiyonalarından 6 madalya ile döndü.

Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları Nilüfer, Marmaris, İzmir ve Bursa'da düzenlenen yağlı güreş, yüzme ve atletizm şampiyonalarından 6 madalya ile döndü.

Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları Nilüfer, Marmaris, İzmir ve Bursa'da düzenlenen şampiyonalardan derecelerle döndü. Bu kapsamda Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen yarışta Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı'ndan Görkem Ceylan yüksek atlamada 1'inci, Huri Nisa Semerci yüksek atlamada 2'nci ve Eymen Karataş ise uzun atlamada 3'üncü oldu. Yine Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Türkiye U-23 Atletizm Şampiyonası'nda ise Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcusu Seren Biçer yüksek atlamada 1.55 metrelik derecesiyle Türkiye 3'ncüsü oldu. Biçer bu derecesiyle Milli Takım'a seçildi.

Bir Türkiye 3'üncülüğü de Yüzme Takımı'na

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Marmaris'te düzenlenen Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası müsabakalarında ise Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Elif Berke, 17 Yaş Bayanlar Serbest 7500 metre yarışında Türkiye 3'üncüsü oldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yağlı Güreç Takımı sporcusu Ercan Bakan ise ilk kez yarıştığı Nilüfer Belediyesi 59. Çalı Yağlı Güreşleri Minik 2 Boyunda 3'üncü oldu.

Başkan Zolan bizim çocukları tebrik etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, müsabakalarda başarılı olan sporcuları tebrik ederek, alınan derecelerden son derece mutlu olduğunu söyledi. Sporculara güvendiğini, başarıların devamının geleceğine emin olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Şehrimizin çocukları, geleceğimiz müsabakalardan yine başarılarla döndüler. Çok mutlu olduk, inşallah devamı gelecek. Allah'ım başarılarını daim eylesin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizlili sporcular 6 madalyayla döndü
Denizlili sporcular 6 madalyayla döndü
Denizlili sporcular 6 madalyayla döndü
Denizlili sporcular 6 madalyayla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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