Alkışlar BBŞT'ye "Sessizlik" Ankara seyircisiyle buluştu

27.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:01

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakfı tarafından (TAKSAV) düzenlenen Festival'de, Moira Buffini'nin yazdığı, Serdar Biliş'in çevirisini yaptığı, Onur Erdoğan'ın yönettiği oyun büyük beğeni topladı." Sessizlik" yurt içinden ve dışından 29 tiyatro topluluğunun katıldığı festivalde, sanat otoritelerinden tam not aldı.Tiyatroseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. BBŞT festivale geçtiğimiz yıllarda da katılmış ve sahnelediği oyunlarla büyük beğeni toplamıştı.

"KÜLTÜR VE SANATA ÖNEM VERİYORUZ"

BBŞT'nin ulusal ve uluslararası festivallerde yer almasının gurur ve mutluluk verici olduğunu dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ;"Kültür ve sanata büyük önem veriyoruz. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu da bu anlamda İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan sonra kentteki tek kadrolu repertuvar tiyatrosu olarak çok önemli bir misyona sahip. Bize düşen görev BBŞT'yi daha çok izleyici ile buluşturmak" dedi.

OYUNUN KONUSU

16 yaş ve üzeri izleyicilere açık olan Sessizlik, Ortaçağ karanlığından günümüze taşan soru işaretleriyle dolu, kadının toplumsal ve cinsel kimliği, erki elinde bulunduranların gücü ile dinin doğayla karşılaştığı tarihsel bir yola koyulma öyküsü.

Kaynak: Bültenler