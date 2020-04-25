Alkan Dalgakıran kimdir? Alkan Dalgakıran nereli, kaç yaşında?
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O Ses Türkiye, Seda Sayan, Bursa, Magazin, Güncel, Haber

Alkan Dalgakıran kimdir? Alkan Dalgakıran nereli, kaç yaşında?

O Ses Türkiye yarışması ile tanınan Alkan Dalgakıran, Seda Sayan'ın takımında şarkılar seslendirdi. Aslen Yalovalı olan Dalgakıran, Bursa'da eğitim görüyor. Alkan Dalgakıran ne okuyor? Alkan Dalgakıran hayatı haberimizde.

25.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:15
Alkan Dalgakıran kimdir? Alkan Dalgakıran nereli, kaç yaşında?

Alkan Dalgakıran, 2020 sezonu O Ses Türkiye yarışmasına Seda Sayan'ı takımında katılmıştı. Uygar Erdoğan ile finalde yer alan genç yetenek, 2020 sezonunun birincisi oldu. Alkan Dalgakıran 25 yaşında ve dahil olduğu bir müzik gurubu bulunuyor. İşte, ayrıntılar...

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Dalgakıran, 25 yaşında ve aslen Yalovalıdır. Bursa Uludağ Üniversitei'nde Zootekni eğitimi görüyor. Başarılı müzisyenin 'Trafik' adında da grubu bulunuyor.

Alkan Dalgakıran kimdir? Alkan Dalgakıran nereli, kaç yaşında?

O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın takımında yer alan Alkan Dalgakıran, 2020 sezonunun birincisi oldu. Son olarak Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkı kazanmıştı. 14 Şubat akşamı finalist olan isimler arasında yer aldı.

Alkan Dalgakıran kimdir? Alkan Dalgakıran nereli, kaç yaşında?
Alkan Dalgakıran kimdir? Alkan Dalgakıran nereli, kaç yaşında?
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