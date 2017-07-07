ALJ Finans, Otomotiv Finansmanında Dönüşüm ile Dijital Sahnede

Konferansa ana konuşmacı olarak, dünyanın en büyük özel sermayeli otomotiv distribütörlerinden ALJ Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ALJ Finans CEO'su Nilüfer Günhan, "Finansman Sektörünün Gelişimi" konulu vizyoner konuşması ile katıldı.

Nilüfer Günhan konuşmasında, finansman sektöründeki dijital değişimin, finansman şirketlerinin satış noktasında sunduğu uçtan uca kredi hizmeti sayesinde başladığını ve tüketicilerin kullandığı mobil aplikasyonlar ile devam ettiğini anlattı. Günhan, önümüzdeki dönemde, finansman şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri ve finteklerin yaratacağı işbirliği ve sinerji sayesinde, tüketicilerin bütçelerini ve yatırımlarını tek bir ortamda yönetebilmelerine yönelik sunulacak girişimlerin, dijital dönüşüm açısından önemli bir adım olacağını açıkladı.

ALJ Finans'ı konferansda ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Asseco SEE Ülke Müdürü Hatice Ayas, "Değerli iş ortağımız ALJ Finans ile olan işbirliğimiz, kendi bünyemizde geliştirdiğimiz tüketici finansmanı yazılım çözümü FinanceFlex® ile başladı. Otomotiv kredisinde uzman olan ALJ Finans'ın finansal süreçleri için hızlı, kaliteli ve güvenilir bir altyapı sunuyoruz" dedi.

Dijital Çağda Tüm Finansal Süreçler Tek Noktada Birleşiyor

Asseco SEE tarafından geliştirilen FinanceFlex® çözümü, kurumların tek ekran üzerinden tüketici finansmanlarını hızlı ve kolay yönetebilmelerini sağlıyor. Veri tabanı, muhasebe işlemleri, yasal mevzuat uygulamaları gibi özellikleri yönetebilmeye imkân tanıyan FinanceFlex® , bütün bileşenleri tek noktada birleştirerek, kaliteli hizmet anlayışının hayata geçirilebilme avantajı sunuyor. Dijital platform üzerinden, mobil cihaz kullanarak yer ve zaman bağımsız kurumlara iş süreçlerini yönetme imkânı tanıyan çözüm, ihtiyaçların doğru ve güvenilir olarak sürdürülmesine olanak tanıyor.