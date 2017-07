Alj Finans, Otomotiv Finansmanında Dönüşüm ile Dijital Sahnede

Asseco SEE tarafından düzenlenen Dijital Sahnede Neler Oluyor konferansı finans dünyasının önde gelen profesyonellerini bir araya getirdi.



Avrupa'nın en büyük 6'ncı yazılım firması Asseco SEE tarafından düzenlenen 'Dijital Sahnede Neler Oluyor Konferası' finans dünyasının önde gelen profesyonellerini bir araya getirdi. Konferansa ana konuşmacı olarak, dünyanın en büyük özel sermayeli otomotiv distribütörlerinden ALJ Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ALJ Finans CEO'su Nilüfer Günhan, 'Finansman Sektörünün Gelişimi' konulu vizyoner konuşması ile katıldı.



Konuşmasında, finansman sektöründeki dijital değişimin, finansman şirketlerinin satış noktasında sunduğu uçtan uca kredi hizmeti sayesinde başladığını ve tüketicilerin kullandığı mobil aplikasyonlar ile devam ettiğini anlatan Günhan, önümüzdeki dönemde, finansman şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri ve finteklerin oluşturacağı işbirliği ve sinerji sayesinde, tüketicilerin bütçelerini ve yatırımlarını tek bir ortamda yönetebilmelerine yönelik sunulacak girişimlerin, dijital dönüşüm açısından önemli bir adım olacağını açıkladı.



Uzman ve deneyimli kadrosu aracılığı ile otomotiv kredisi hizmeti sunan bir finansman şirketi olan ALJ Finans'ı konferansda ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Asseco SEE Ülke Müdürü Hatice Ayas, "Değerli iş ortağımız ALJ Finans ile olan işbirliğimiz, kendi bünyemizde geliştirdiğimiz tüketici finansmanı yazılım çözümü FinanceFlex ile başladı. Otomotiv kredisinde uzman olan ALJ Finans'ın finansal süreçleri için hızlı, kaliteli ve güvenilir bir altyapı sunuyoruz" dedi. - İSTANBUL