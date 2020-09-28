Aliyev ve Macron Azerbaycan-Ermenistan arasındaki durumu görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aliyev ve Macron Azerbaycan-Ermenistan arasındaki durumu görüştü

28.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:06
Aliyev ve Macron Azerbaycan-Ermenistan arasındaki durumu görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında devam eden çatışmalar ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında devam eden çatışmalar ele alındı.

Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için karşı saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron görüşmede, ülkesinin Ermenistan ile Azerbaycan temas hattındaki silahlı çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirerek anlaşmazlığın müzakere yoluyla çözülmesinin önemini vurguladı.

Aliyev ise Ermenistan'ın müzakere sürecini bilinçli olarak bozduğunu ifade ederek Ermenistan yönetiminin "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır" açıklamasının görüşmelere ciddi bir darbe vurduğunu dile getirdi. Azerbaycan'a karşı yürütülen ve devam eden askeri provokasyonla ilgili olayların gidişatına dikkat çeken Aliyev, 27 Eylül'de Azerbaycan mevzilerine yapılan ağır top atışı sonucu sivillerin ve askerlerin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Aliyev, karşılık olarak Azerbaycan ordusunun cephe hattında başarılı şekilde karşı saldırılar başlattığını belirtti. Aliyev, yaşanan olaylardan Ermenistan'ın sorumlu olduğunu dile getirdi.

Telefon görüşmesinde iki liderin diplomatik kanallar aracılığıyla temas kurma konusunda anlaştığı ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Muharrem İnce Erkan Kandemir Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Hazal Kaya Songül Karlı
Spor Babel Sörloth Can Bartu Arda Turan Fatih Terim
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aliyev ve Macron Azerbaycan-Ermenistan arasındaki durumu görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 13:26:54. #1.14#
title