- Aliyev ve ailesi Cebrayıl ile Zengilan'ı ziyaret etti- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - "Ermeniler 54 bin hektar ormanı yok etti"
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- Aliyev ve ailesi Cebrayıl ile Zengilan'ı ziyaret etti- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - "Ermeniler 54 bin hektar ormanı yok etti"

İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ - Haberler | Güncel

- Aliyev ve ailesi Cebrayıl ile Zengilan'ı ziyaret etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Ermeniler 54 bin hektar ormanı yok etti" Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl ile Zengilan'ı ailesi ile ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenilerin işgal ettikleri bölgelerde...

- Aliyev ve ailesi Cebrayıl ile Zengilan'ı ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev:

"Ermeniler 54 bin hektar ormanı yok etti"

BAKÜ - Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl ile Zengilan'ı ailesi ile ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenilerin işgal ettikleri bölgelerde 54 bin hektar ormanlık alanı yok ettiğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyev'a ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl ve Zengilan'ı ziyaret etti. Mihriban Aliyeva'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cebrayıl ilinin girişinde bulunan tabelayı eskiden olduğu gibi onardıklarını kaydetti. Tarihi adaleti yeniden sağladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Cebrayıl ilinin girişinde bulunan bu 'Hoş geldiniz' tabelasını onardık ve bütün işgalden kurtarılan bölgeleri, şehirleri ve köyleri yeniden restore edeceğiz" dedi.

Aliyev, daha sonra Cebrayıl'de insansız hava aracı ve askeri araçların bulunduğu askeri birliğe geçti. Cumhurbaşkanı Aliyev, burada askeri aracı kullanarak, birlikteki spor salonunda ağırlık kaldırdı. Aliyev ayrıca birlikte bulunan yemekhanede de incelemelerde bulundu.

"Bütün ormanları restore edeceğiz"

Zengilan ilindeki temel atma törenine de katılan Aliyev, Zengilan ilinin tabiatının çok güzel olduğunu ve Zengilan'ı cennete çevireceklerini ifade etti. Aliyev, "Şehirler ve köylerin inşa edileceği zaman tabiata zarar verilmemesine özen gösterilmesi gerekiyor. Bu konu çok ciddi bir şekilde kontrol edilmeli. Ermeniler bizim tabiatımıza zarar verdiler. 54 bin hektar ormanı yok ettiler. Ormanlarımızdaki ağaçları keserek sattılar. Biz bütün ormanları restore edeceğiz" dedi.

Besitçay Nehri'ne de giden Aliyev, "Bu toprakları Ermenilerden geri aldık. Azerbaycan halkı bu güzel yerlerde sonsuza kadar yaşayacak. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

"Düşmanı Ermenistan sınırına kadar kovduk"

Zengilan iline bağlı Mincivan köyünün kadim bir tarihe sahip olduğuna vurgu yapan Aliyev, "Ermeniler Birinci Karabağ Savaşı döneminde burada bulunan demir yolu hattını sökerek kaçırmışlardı. Biz yeniden demir yolunu inşa edeceğiz. Artık çalışmalara başlandı. Bir süre önce Horadiz kasabasında Horadiz-Ağbend demir yolunun temelini attım. Bu demir yolu hattı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni, Zengezur koridoru üzerinden Azerbaycan'ın esas kesimiyle birleştirecek. Zengilan aslında Doğu Zengezur bölgesinde yer alıyor. Bu hat sayesinde bir nevi Doğu ve Batı Zengezur birleşmiş olacak. Burada demir yolunun yanı sıra otomobil yolu da açılacak. Buralarda şiddetli savaşlar oldu. Düşmanı Ermenistan sınırına kadar kovduk. Biz bu sınırda güçlendirme çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

- Aliyev ve ailesi Cebrayıl ile Zengilan'ı ziyaret etti- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - 'Ermeniler 54 bin hektar ormanı yok etti'
- Aliyev ve ailesi Cebrayıl ile Zengilan'ı ziyaret etti- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - 'Ermeniler 54 bin hektar ormanı yok etti'
- Aliyev ve ailesi Cebrayıl ile Zengilan'ı ziyaret etti- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - 'Ermeniler 54 bin hektar ormanı yok etti'
- Aliyev ve ailesi Cebrayıl ile Zengilan'ı ziyaret etti- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - 'Ermeniler 54 bin hektar ormanı yok etti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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