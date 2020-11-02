Aliyev, Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti - BAKÜ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aliyev, Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti - BAKÜ

02.11.2020 22:05 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:09

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Şarşekeyev ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov yer aldı.

Aliyev, Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Bakü'de olağanüstü toplantı düzenlemesini, vatan savaşı yürüten Azerbaycan'a destek ve dayanışma olarak kabul ettiklerini belirterek teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonlardan, Ermenistan'ın sivillere karşı düzenlediği saldırılardan bahseden Aliyev, Türk Konseyinden verilen desteğin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Türk Konseyi olarak, Türk dünyası olarak kardeş Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurguladı.

Amreyev, "Bu vatan savaşında biz Azerbaycan'ın yanındayız. Sorun Azerbaycan'ın mutlak surette toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmelidir. Türk Konseyi her zaman sizinle. Hepimiz Azerbaycan'ız." ifadelerini kullandı.

Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hisarcıklıoğlu da destek ve dayanışmalarını göstermek için Bakü'ye geldiklerini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, kendisiyle birlikte Türkiye'den farklı işçi ve memur sendikalarının başkanlarının da Bakü'ye geldiğini ifade ederek, "50 milyon kişiyi temsil eden Türk iş dünyası sendika ve odalarının başkanları olarak Azerbaycan'a desteğimizi ifade ediyoruz. 30 yıllık hasrete son veren Azerbaycan ordusunu kutluyorum. Bizim de üzerimize hangi vazife düşerse her zaman hazırız." şeklinde konuştu.

Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şarşekeyev ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İkramov da konuşmalarında ülkelerinin Azerbaycan'la dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

Aliyev, Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti - BAKÜ
Aliyev, Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti - BAKÜ
Aliyev, Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti - BAKÜ
Aliyev, Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti - BAKÜ

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

- Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu'na Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
- Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu'na Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
İlham Aliyev, AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'ı kabul etti
İlham Aliyev, AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'ı kabul etti
Adana Ticaret Odası Meclis Toplantısı Dijital Platformda gerçekleşti
Adana Ticaret Odası Meclis Toplantısı Dijital Platformda gerçekleşti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Türkan Şoray Burak Özçivit İkbal Gürpınar
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla Kız Erkek İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aliyev, Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti - BAKÜ - Bakü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 22:09:21. #1.15#
title