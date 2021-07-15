Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf...
Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirtti.
Aliyev, Türk halkının Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde FETÖ'nün darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş