Aliyev, Putin ile Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınır meselesini görüştü
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Aliyev, Putin ile Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınır meselesini görüştü

Aliyev, Putin ile Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınır meselesini görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınır meselelerini masaya yatırdığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınır meselelerini masaya yatırdığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi. İkili arasında gerçekleştirilen görüşmede, 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde imzalanan üçlü bildiride belirtilen şartların gerçekleştirilmesi için atılacak adımların ve bölgedeki çatışma sonrası duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Aliyev ve Putin'in, Azerbaycan-Ermenistan sınırında son zamanlarda yaşanan olaylara değindiği belirtilen açıklamada, ikilinin sorunların sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdiği ifade edildi.

Ayrıca Putin'in görüşme sırasında, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devlet sınırının belirlenmesine yönelik çalışmaların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi adına Rusya'nın desteğini sürdüreceğini kaydettiği belirtildi.

(Kamil Nadirli/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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