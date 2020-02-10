Aliyev'in partisi YAP mecliste yine birinci parti oldu

10.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:21

Azerbaycan'da erken parlamento seçimleri neticesinde resmi sonuçlara göre İlham Aliyev'in Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) mecliste yine birinci parti oldu. Böylece son olarak mecliste YAP 70 koltukta, bağımsız 44 koltukta, diğer partiler ise 11 koltukta halkı temsil edecek.

Azerbaycan'da erken parlamento seçimleri sona erdi. Azerbeycan Merkezi Seçim Komitesi Başkanlığının resmi verilerine göre, İlham Aliyev'in Genel Başkanlığındaki YAP, parlamentoda şimdiye kadar 70, bağımsız 44, diğer partiler 11 milletvekili çıkardı. 2015'te yapılan parlamento seçimleri sonucunda YAP'ın 74 sandalyesi, bağımsız 39, diğer partilerin 12 koltuğu bulunuyordu.

AZERBAYCAN'DA SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı. Alivev'in kararının ardından Azerbaycan halkı için seçim süreci başladı. Seçimde farklı meslek gruplarından adaylar parlamentoda yer almak için mücadele etmek için başvurdu. Önceki seçimlere göre, daha fazla genç aday seçime katıldı. Muhalif görüşlü ve bağımsız adaylar arasında da gençler çoğunlukta yer aldı. 9 Şubat 2020'de Azerbaycan erken parlamento seçiminde 19 siyasi parti adaylarını belirledi ancak bin 314 adaydan yüzde 84'ü seçime bağımsız girdi. Öte yandan seçimi yaklaşık 66 bin yerli, 850 yabancı gözlemci de izledi. Türkiye'nin YSK Başkanı Muharrem Akkaya da seçimleri Azerbaycan'da takip etti. Seçim yasakları 8 Şubat 2020 tarihinde yerel saatle 08.00 itibariyle başlamıştı. Bu yasaklar seçim işlemlerinin sona ermesiyle 9 Şubat 2020 tarihinde saat 19.00'da kalktı.

Azerbaycan parlamentosunda 125 koltuk için bin 314 aday yarıştı. Oy verme işlemleri için 5 bin 573 seçim sandığı kuruldu. Oy verme bölgelerinden 4 tanesi tamamen Ermenistan işgali altında 3 bölgenin de kısmen işgal altında olduğu toplamda 7 bölge yer aldı. İşgal altındaki 7 bölge için de seçim noktaları kuruldu. Ancak bu seçim noktaları, işgal bölgeleri dışında 4 oy sandığı şeklinde bulunduruldu.

(İrfan Çalışkan - Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İHA