Aliyev'den Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım'a "Dostluk... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a "Dostluk Nişanı" verilmesi kararı aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a "Dostluk Nişanı" verilmesi kararı aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde, Ayrım'a "Dostluk Nişanı" verilmesini öngören karar yayımlandı.

Kararda, "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin pekiştirilmesinde gösterdiği hususi hizmetler dolayısıyla Şamil Ayrım 'Dostluk Nişanı'yla taltif edilsin." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA