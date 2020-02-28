Aliyev'den Erdoğan'a İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Aliyev, "aziz kardeşim" diye başladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk askerlerinin şehit olması haberini derin üzüntüyle karşıladım. Size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin."
Kaynak: AA