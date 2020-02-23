Aliyev'den Erdoğan'a deprem dolayısıyla taziye mesajı
Haberler » Güncel » Aliyev'den Erdoğan'a deprem dolayısıyla taziye mesajı - Haber

Aliyev'den Erdoğan'a deprem dolayısıyla taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'da meydana gelen, Van ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

23.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:36
Aliyev'den Erdoğan'a deprem dolayısıyla taziye mesajı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'da meydana gelen, ve çevre illerde de hissedilen nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı 'a taziye mesajı gönderdi.

Van'da can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirten Aliyev, kendisi ve Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı temennisinde bulundu, yaralılara şifa diledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler