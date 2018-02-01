Aliyev, Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'nu Kabul Etti

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Azerbaycan'daki resmi temasları kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Zagulba Cumhurbaşkanlığı sarayında gerçekleşen görüşmeye Bakan Sarıeroğlu'na, Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Kırıkkale Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Yalova Milletvekii Fikri Demirel de eşlik etti.

Gerçekleşen görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda çok iyi düzeyde olduğunu belirterek, Sarıeroğlu'nun ziyaretinin çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bakan Sarıeroğlu da zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na Azerbaycan'ın desteği için teşekkür etti.

Sarıeroğlu, temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarını da ziyaret ederek çelenk bıraktı. Bakan Sarıeroğlu, daha sonra Bakü Şehitler Hiyabanı'na geçerek buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydu. Sarıeroğlu, Resmi temasları kapsamında, Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ve Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov tarafından da kabul edilecek.

Bakan Sarıeroğlu, yarın Türkiye-Azerbaycan Ortak Daimi Komisyonu 9. Toplantısı'na katılacak.