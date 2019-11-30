Aliyev: "Bu proje (TANAP), ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği, istihdam, uzun müddetli...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bu proje (TANAP), ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği, istihdam, uzun müddetli anlaşmalar getirecektir.
30.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:20
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bu proje (TANAP), ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği, istihdam, uzun müddetli anlaşmalar getirecektir."
Kaynak: AA
Haber Videosu: Aliyev: "Bu proje (TANAP), ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği, istihdam, uzun müddetli...