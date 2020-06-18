Aliyev, BM Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayının seçilmesi dolayısıyla Erdoğan'ı kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aliyev, BM Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayının seçilmesi dolayısıyla Erdoğan'ı kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Aliyev, BM Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayının seçilmesi dolayısıyla Erdoğan'ı kutladı
18.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:42

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Erdoğan'a gönderdiği mesajında, BM'de ilk kez bir Türk temsilcinin böyle yüksek bir göreve seçilmesinin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti.

Bunun Erdoğan'ın teşebbüsüyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Aliyev, mesajında, "Türk diplomasisinin liderliğiniz altında yürüttüğü tutarlı ve başarılı faaliyet sayesinde ülkeniz uluslararası arenada büyük nüfuz kazandı. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ortak çabalarımızla başarılı bir şekilde devam edeceğinden eminim. Bu fırsatı değerlendirerek, size sağlık ve başarılar, kardeş Türk halkına daimi refah diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Volkan Bozkır'a da mesaj göndererek, BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı ve başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın 'Niye bakıyorsun?' kavgası kanlı bitti
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Köyün muhtarı, 12 bin yıllık ayak izlerine gözü gibi bakıyor
Köyün muhtarı, 12 bin yıllık ayak izlerine gözü gibi bakıyor
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Donald Trump Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Demet Evgar Yasmin Erbil Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Cüneyt Çakır Servet Yardımcı Tahir Karapınar
Daha Fazla Bursa Kadın Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Aliyev, BM Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayının seçilmesi dolayısıyla Erdoğan'ı kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 16:52:36. #1.15#
title