Aliyev, Azerbaycan resmi haber ajansının yeni binasının açılışını yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aliyev, Azerbaycan resmi haber ajansının yeni binasının açılışını yaptı

Aliyev, Azerbaycan resmi haber ajansının yeni binasının açılışını yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan resmi haber ajansı AZERTAC'ın yeni idari binasının açılışını yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan resmi haber ajansı AZERTAC'ın yeni idari binasının açılışını yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in resmi haber ajansı AZERTAC'ın 9 katlı yeni idari binasının açılışını yaptığı belirtildi. Binada incelemelerde bulunan Aliyev, ajansın Genel Müdürü Aslan Aslanov'dan bilgi aldı.

Azerbaycan resmi haber ajansı AZERTAC, dünyanın 21 ülkesindeki bürosuyla Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince ve İspanyolca dillerinde yayın yapıyor. - BAKÜ

Aliyev, Azerbaycan resmi haber ajansının yeni binasının açılışını yaptı

Aliyev, Azerbaycan resmi haber ajansının yeni binasının açılışını yaptı

Aliyev, Azerbaycan resmi haber ajansının yeni binasının açılışını yaptı

Aliyev, Azerbaycan resmi haber ajansının yeni binasının açılışını yaptı

Aliyev, Azerbaycan resmi haber ajansının yeni binasının açılışını yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title