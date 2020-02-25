Aliyev: "Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
25.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:50
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye'nin yanındadır. Bizim birliğimiz ebedidir."
Kaynak: AA