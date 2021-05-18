Aliyev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü
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Aliyev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü

Aliyev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim ile ilgili endişesini dile getirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim ile ilgili endişesini dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayan Sullivan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırında son yaşanan gerilim ile ilgili endişesini dile getirdiği ve sorunun barışçıl yollarla çözüme ulaştırılmasının önemine değindiği ifade edildi. Uluslararası sınırların belirlenmesi için taraflar arasında yapıcı görüşmeler yapılması gereğini vurgulayan Sullivan, ABD'nin bölgedeki barışın sağlanması için desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede bölgede barış ve istikrarı sağlamaya kararlı olduğumuzu belirten Aliyev, bölgedeki çatışma sonrası durumun olumlu ilerlediğini ve savaştan sonraki 6 ay içinde bölgedeki durumun istikrarlı ilerlediğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sınır gerginliklerine gereksiz tepki vermesinin ve konuyu uluslararası alana taşıma girişimlerinin bölgede gerginliğin artmasına neden olabileceğini belirterek, tüm sorunların barışçıl bir şekilde ve müzakere süreci içinde çözülmesinin önemli olduğunu vurguladı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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