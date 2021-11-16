Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel'le Ermenistan sınırındaki gerginliği görüştü - Haberler
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Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel'le Ermenistan sınırındaki gerginliği görüştü

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel'le Ermenistan sınırındaki gerginliği görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Michel, telefonla aradığı Aliyev'e Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan son olaylarla ilgili tedirginliğini belirtti.

Aliyev ise Ermenistan'ın Şuşa, Laçın ve Kelbecer istikametinde birçok kez askeri provokasyonda bulunduğunu bugün ise geniş kapsamlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Azerbaycan tarafında yaralıların bulunduğunu hatırlatan Aliyev, Ermenistan'ın provokasyonuna gereken karşılığın verildiğini ifade etti.

Aliyev, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğunu söyledi.

Görüşmede, Aliyev ve Michel, Azerbaycan ile AB ilişkilerinin geleceğine yönelik fikir alışverişinde de bulundu.

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AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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