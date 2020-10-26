Aliyev, 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu
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Aliyev, 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu

26.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:13
Aliyev, 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine ilişkin açıklamada bulundu. Aliyev 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" diye konuştu. "Ermenistan destekçileri size diyorum" diyen Aliyev, "Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar." dedi. 

ERMENİSTAN İHLALLLERE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yeni insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan güçlerinin, Ağcabedi bölgesine saldırdığını duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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