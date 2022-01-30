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Aliye, Ukrayna'da şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Aliye, Ukrayna'da şampiyon oldu

Ukrayna'da yapılan Badminton Olimpiyat eleme puan turnuvasında Türkiye'yi temsil eden 4 sporcu arasında yer alan Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Aliye Demirbağ, turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve olimpiyat yolunda önemli bir zafer kazandı.

Ukrayna'da yapılan Badminton Olimpiyat eleme puan turnuvasında Türkiye'yi temsil eden 4 sporcu arasında yer alan Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Aliye Demirbağ, turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve olimpiyat yolunda önemli bir zafer kazandı.

26-30 Ocak tarihleri arası Ukrayna'da düzenlenen Badminton Olimpiyat Eleme Puan Turnuvası'na Türkiye'yi temsilen 4 sporcu katıldı. Turnuvaya Elazığ Belediyespor Kulübü adına katılan başarılı sporcu Aliye Demirbağ, şampiyonluğa ulaşarak 2024 Paris Olimpiyatları yolunda önemli bir yol kat etti. Çeyrek finalde Amerika Birleşik Devletleri'nden Jennie Gai'yi 2-1, yarı finalde ise Ukrayna'dan Maria Ulitina'yı 2-0'lık setlerle yenen Aliye, final maçında Kanadalı Wen Yu Zhang ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0'lık skorla yenen Aliye, organizasyonu şampiyonlukla tamamladı.

(Hüseyin Kabukçu/İHA)

Aliye, Ukrayna'da şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Olimpiyat, Badminton, Türkiye, Ukrayna, Spor, Güncel, Haber

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