Aliya Izzetbegoviç, Midyat'ta Anıldı

Bosna-Hersek'in bağımsızlığı için mücadele veren, felsefesiyle ve hayata bakışıyla dünyaya mal olan Aliya İzzetbegovic, Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Midyat Fen Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın, Aliya İzzetbegovic'i anmaktan daha önemlisinin anlamak olduğunu söyledi.

Akın, Aliya Izzetbegoviç'in bir Müslüman'ın nasıl olması gerektiğini hem inanarak hem yaşayarak hem de bulunmuş olduğu ortamda mücadelesini vererek hayata yerleştirdiğini ifade ederek, "Bugün o şahsiyetlere ve bilge kişilere çok daha fazla ihtiyacımız var. Ama öncelikle bu şahsiyetleri anlamak ve bilmek mecburiyetindeyiz. Aliya Izzetbegoviç ile ilgili çok ezber şeyler söylediğimizi düşünüyorum. Bana göre anlama konusundaki en önemli sıkıntılardan birisi bu. Aliya Izzetbegoviç'i Aliya Izzetbegoviç yapan hayata bakışıdır, felsefesidir." ifadelerini kullandı.