Aliya Izzetbegoviç Mardin Artuklu Üniversitesinde anıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı HayrullahBaşer, Ortadoğu ve Orta Asya AraştırmalarıEnstitüsü Direktörü Prof. Dr. Hilmi Demir, Anayasa Mahkemesi Basın Müşaviri Dr. Osman Arslan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Aliyev'i sadece anmanın yeterli olmadığını belirterek açılış konuşmalarını yapan Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Başer, Aliya'yı öncelikle tanımak, verdiği mesajı anlamak gerektiğini ifade ederek, batının demokrasi ve sekülerizm gibi kulağa hoş gelen cazip kavramlarla dünyayı kolonileştirerek sömürge toplumu meydana getirmesine karşın Aliyev'in duruşunda medeniyetin yeniden inşa edilmesinin önemine vurgu yaptı.

İslam dünyasının 20. yüzyılda yetiştirmiş olduğu müstesna şahsiyetlerinden biri olan merhum Aliya İzzetbegovic, sadece Bosna Hersek devletinin kurucu lideri ve ilk cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda bir âlim, bir mütefekkir, bir dava ve aksiyon adamı olduğunu belirterek konuşmalarına başlayan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar;

"Aliya İzzetbegovic katı bir ideolojik baskı altında inleyen bir ülkede korkmadan, cesurca Müslüman kimliğini haykırmış, savunmuş ve bu uğurda nice çile ve eziyetlere göğüs germiş aynı zamanda bilge lider karakteri ile milletine önderlik etmiştir. İzzetbegovic yeri geldiğinde bir siyasetçi ve devlet adamı, yeri gelince bir ilim adamı, yeri gelince de İslam davasının bir neferi olmuştur. Zaman, mekân ve aktörler değişti ama zulüm ve yaşanan zulmü tribünlerden seyreden anlayış hiç değişmedi. 30 sene önce Bosnalı Müslümanlar katledilirken dünya olanları sessizce izliyordu, bugün ise Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de, Arakan'da ve birçok İslam beldesinde benzer manzaraları izlemekle yetiniliyor. Bunun yolu da toplumlarına önderlik edenlerin, tribünlerden sahaya inerek Aliya gibi inisiyatif alması ve harekete geçmesidir. Kısaca, ihtiyacımız olan Aliya'nın izzet ve cesaret dolu duruşunu ortaya koymaktır. İslam âlemi ve tüm dünyanın Aliya'nın hayatından ve mücadelesinden öğreneceği çok şey, alacağı çok ders vardır." dedi.

Mardin Artuklu ÜniversitesiÖğretim Üyesi Doç. Dr. Kamuran Gökdağ'ın Moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Aliya Bir Medeniyetin Yeniden İnşası" konulu panel, Ortadoğu ve Orta Asya AraştırmalarıEnstitüsü Direktörü Prof. Dr. Hilmi Demir ile Anayasa Mahkemesi Basın Müşaviri Dr. Osman Arslan'ın sunumları ile devam etti.

Panel sonrası 'Aliya İzzetbegoviç'i Tanıma ve Tanıtma Etkinlikleri' kapsamında Rektörlük Fuaye alanında bulunan resim sergisinin açılışı yapıldı.

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