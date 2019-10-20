Aliya İzzetbegoviç Karamürsel'de anıldı

20.10.2019 10:36

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, ölümünün 16. yılında Karamürsel'de anıldı.

Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği tarafından Karabali Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Dernek başkanı Erhan Yılmaz, Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle andıklarını belirtti.

İzzetbegoviç'in her şeyden önce bir düşünür olduğunu belirterek, "İnsanlığın evrensel sorunları üzerinde düşünen, Müslüman bir mütefekkir olduğunu asla unutmayacağız. Onun hayatını çok iyi anlamak, çok da iyi anlatmak zorundayız. Aliya İzzetbegoviç, bir lider olarak hayatının her döneminde toplumun önünde olmuş, baskılara boyun eğmeyen, halkının bağımsızlık savaşına öncülük eden bir liderdi. Askeri ve diplomatik alandaki başarılarıyla da kurucu bir cumhurbaşkanıydı. Bosna trajedisi, insanlığın yapabilecekleri hakkında en iyi ve en kötüyü gösteren eşsiz bir bilgi kaynağıydı." diye konuştu.

Kaynak: AA