Aliya İzzetbegoviç Bursa'da Anıldı

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi ve Bosna Hersek'in Bursa Fahri Konsolosluğu tarafından "Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç" adlı söyleşi düzenlendi.



Ördekli Kültür Merkezi'nde yapılan söyleşiye katılan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in silah arkadaşlarından Prof. Dr. Hilmo Neimarlija, İzzetbegoviç'in hayat mücadelesini anlattı.



İzzetbegoviç'i kahraman olarak tanımlayan Neimarlija, şunları kaydetti:



"Aliya her şeyden önce benim gençliğimin kahramanıydı. Yaşlandıkça da kahramanlaşan bir Aliya vardır gözümde. Aliya'ya 3 yönlü bakılması lazım. Üç yönü onun hayatı, onun düşüncesi ve onun faaliyetleridir. Aliya, kendi hayatı boyunca hep bir adım atarken, hep bir adım ileriyi görerek bir adım atmaya çalışırdı. Aliya, güvensizliğin getirdiği bir hayatın koşulları altında kendi mücadelesinin meyvesini kendi ekip kendi biçmeye çalışan bir adamdı."



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Aliya İzzetbegoviç'in hayatından çıkarılacak çok fazla ders olduğunu söyledi.



Dündar, fitnenin kötülüğüne işaret ederek, "Biz bir olup içimize dışarıdan birini sokmazsak hiçbir zaman sıkıntılar yaşamayız. Bugün İslam coğrafyası, Türkiye'nin çevresi sıkıntı yaşıyorsa bunun sebebi de budur. Yani şu an Irak'ta, Suriye'de terör örgütleri veya İslam adını öne çıkartan örgütler var fakat içindekilerin hiçbiri Müslüman değil. Müslüman adını kullanarak orada Müslümanlara kan ve gözyaşı akıtıyor. Bundan dolayı bizim uyanık olmamız lazım." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından etkinlik soru-cevap bölümüyle sona erdi.