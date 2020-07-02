Alışverişte yakalanan terörist tutuklandı
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Alışverişte yakalanan terörist tutuklandı

Alışveriş için Adıyaman'ın Gerger ilçe merkezine inmesiyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan ve kırsaldaki sığınakların yerini gösteren terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alışverişte yakalanan terörist tutuklandı
02.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:13

Alışveriş için Adıyaman'ın Gerger ilçe merkezine inmesiyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan ve kırsaldaki sığınakların yerini gösteren terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önceki günlerde, "Mervan" kod adlı PKK/KCK terör örgütü üyesi Mehmet Akcan, alışveriş yapmak için Adıyaman'ın Gerger ilçe merkezine inmiş ve jandarma ekipleri tarafından fark edilerek 'dur' ikazında bulunulmuştu. Jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışan sivil kıyafetli terörist, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına getirilen Mervan kod adlı terörist, PKK/KCK'nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini göstermiş ve gösterilen sığınaklara jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti. 25-26 Haziran tarihlerinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karagöl mevki, Kızılgevan Tepe ve Gaja Tepe bölgelerinde icra edilen operasyon ile örgütü mensuplarının kış üslenmesi yaptıkları 2 ayrı sığınakta ve 9 ayrı noktada tespit edilen bidonlar içerisinde malzemeler ele geçirmişti.

Jandarma ekipleri bidonlarda 1 adet örgüt simgeli bez parçası, 6 adet batarya, 2 adet güneş paneli, 2 adet kablo bağlı pil bloğu, 1 adet radyo, 5 adet not defteri, 12 adet örgütsel kitap, 8 adet el feneri, 400 metre kablo, 1 adet akım ölçer, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet kuzineli soba, 2 adet kuru akü,1 adet dörtlü ocak, 2 çift ayakkabı, 2 adet hafızalı radyo, 1 adet radyo mp3, 1 adet ışıldak, 1 adet akü, 14 adet büyük boy pil, 61 adet küçük pil, 1 adet keser, 1 adet kazma, 1.250 kilogram muhtelif yaşam malzemesine el koymuştu.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan terörist, Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan "Mervan" kod adlı PKK/KCK terör örgütü üyesi Mehmet Akcan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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