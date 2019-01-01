Yeni yılla birlikte alışverişte 'paralı poşet' dönemi de başladı. Yeni yılın ilk günü itibariyle alışverişte 'paralı poşet' dönemi başladı. Plastik alışveriş poşetleri bugün itibariyle en az 25 kuruşa satılacak. Poşet satışı alışveriş fişinde de yer alacak. Yeni üretilen tüm poşetler barkodlu olacak. Ancak firmalara ellerindeki barkodsuz poşetleri kullanabilmeleri için 31 Mart'a kadar süre tanındı. Manav, ekmek ve şarküteri reyonları dışında tüm poşetler para ile satılacak.

AÇIKTA SATILAN GIDALARIN HİJYENİNİ KORUMAK AMACIYLA KULLANILAN POŞETLER ÜCRETSİZ

Bugün itibariyle marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 milimetreden küçük poşetler ise ücretsiz olmaya devam edecek. Ayrıca; tekstil alışverişlerinde verilen çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan uzaktan satışlar dahil ücretsiz olmaya devam edecek.

METREKARE BAŞINA 10 LİRA CEZA Poşetleri para ile satmayan ücretsiz olarak müşteriye veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA