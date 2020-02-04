: "Alışverişte artık hız ve fiyat önemli; müşteri verileri buna hizmet ediyor"

04.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:46

Hopi Genel Müdürü Neslihan Uçar Çadırcı, insanların alışveriş alışkanlıklarında hızın ve tasarrufun öne çıktığını söyledi. Hopi'nin 8 milyon kullanıcısının farklı kanallardan günlük 15 milyon verisini işlediğini belirten Çadırcı, "Bu veriyi nasıl kullandığınız, marka güvenirliğini de etkileyen önemli bir faktör. Mesela aldığınız ürünün ne zaman biteceğini tahmin ederek size özel bir kampanya üretebiliyoruz. Biz bu verileri müşterinin faydasına kullanıyoruz" dedi.

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