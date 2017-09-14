Alışverişlerinizde Anında Kredi İmkanı!

Türkiye İş Bankası ve Hepsiburada işbirliği ile internet alışverişlerde tüketicilere kolaylık sağlaması planlanan Anında Alışveriş Kredisi adlı yeni bir ödeme sistemi hayata geçirildi.



Türkiye"de bir ilk olan bu yöntem sayesinde, İş Bankası müşterileri, Hepsiburada"dan yapacakları 750 TL ile 15.000 TL arasındaki alışverişlerini, siparişlerini verdikleri sırada 48 aya varan taksitlere bölebiliyorlar. Banka müşterileri bu altyapı üzerinden alışverişlerini gerçekleştirirken, kredi faizine ek bir ücret ödemeden 7 gün 24 saat anında kredi kullanabiliyor.



Hepsiburada"da 48 ay taksit imkanı



İş Bankası müşterilerinin satın almak istedikleri ürünlere 48 aya varan geri ödeme seçenekleriyle sahip olabilmesini sağlayan Anında Alışveriş Kredisi, arka planında Uygulama Programlama Arayüzü teknolojisini kullanıyor.







Bu teknoloji sayesinde tüketiciler, Hepsiburada platformundan farklı bir siteye yönlendirilmeden, aynı platform içerisinde hem alışverişlerini tamamlama hem de İş Bankası"ndan Anında Alışveriş Kredisi kullanarak kolayca ödeme yapma imkanı buluyor.



Konu hakkında konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen şunları söyledi:



"İlk olarak Hepsiburada işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Anında Alışveriş Kredisi hizmetimiz hem alışverişlerinde dijital kanalları kullanan müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli bir çözüm sunuyor, hem de e-ticaret firmalarının satışlarına anında destek sağlayacak bir yenilik getiriyor"



Hepsiburada Mali İşler Grup Başkanı Korhan Öz ise şunları kaydetti: "E-ticaret alanında müşteri deneyimini geliştiren ve etkileyen en önemli faktörler arasında kolaylık ve hız geliyor. Bu çok önemli yeniliği İş Bankası ile işbirliğinin bir sonucu olarak gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz."



Alışverişlerini internet üzerinden yapmayı tercih eden İş Bankası müşterilerine kolaylık sağlayacak Anında Alışveriş Kredisi"ne ilişkin detaylı bilgiye ise hem iş Bankası hem de Hepsiburada üzerinden ulaşabilirisiniz.