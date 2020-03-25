'Alışverişe gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kızdan 6 gündür haber alınamıyor
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Diyarbakır, Sabah, 3. Sayfa

'Alışverişe gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kızdan 6 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır'da 6 gün önce alışveriş yapacağını söyleyerek evden çıkan 18 yaşındaki Ayşegül Dilan Kızoğlu'ndan bir daha haber alınamadı.

25.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:52
'Alışverişe gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kızdan 6 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır'da 6 gün önce alışveriş yapacağını söyleyerek evden çıkan 18 yaşındaki Ayşegül Dilan Kızoğlu'ndan bir daha haber alınamadı. Kızoğlu'na dayısı Metin Kızoğlu, yetkililere çağrıda bulunarak yeğeninin bir an önce bulunmasını istedi.

Diyarbakır'da annesinin intihar etmesi sonucu 1 yaşındayken anneannesi tarafından bakılarak okutulan Ayşegül Dilan Kızoğlu, iddiaya göre evde hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen bir anda ortadan kayboldu. Avukat olma hayaliyle üniversiteye hazırlanan Kızoğlu, 19 martta alışveriş yapmak için anneannesinde para alarak sabah saatlerinde evden ayrıldı. Kızoğlu, eve dönmeyince aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

"Yeğenim, başına bir şey gelmeden bulunsun"

6 gündür yeğeninden haber alamadıklarını belirten dayı Metin Kızoğlu, yetkililere çağrıda bulunarak Ayşegül'ün bir an önce bulunmasını istedi. Metin Kızoğlu, "Benim 2002'de kardeşim intihar etti, kızı annem yanına aldı. Büyüttük, 18 yaşına kadar geldi. 19 Mart Perşembe günü, sabah saatlerinde annemden para istiyor, üst alacağını ve alışveriş yapacağı için gidiyor bir daha da haber alamadık. Evde hiçbir problem yoktu, annem ve babam yatalak, ona şiddet uygulayabilecek veya sıkıntı oluşturacak kimse yok evde. Şükür herhangi bir eksikliği veya ihtiyacı da yoktu, elimizden geldiği kadar her türlü destek veriyorduk. Evde, dışarıda ve okulda sevilen bir çocuktu, kendi halinde sakin biriydi. Bağcılar Anadolu Lisesinde son sınıf öğrencisiydi. Kaçmasına sebep olacak hiçbir şey yok, kızsa, incinse, kaçabilir ama evde öyle bir sorun yoktu. Sınava hazırlanıyor ideali olan bir çocuktu ve avukat olacağım diyordu. Yeğenime çağrım şudur, her ne olursa olsun seninleyiz senin arkandayız, dön gel bize. Birini mi seviyorsun sıkıntı değil kızım, istediğin kişi istediğin yerde düğününü de yaparız, yeter ki bize bu acıyı ve üzüntüyü yaşatma. Utanıyorsan, korkuyorsan en azından aileden birini ara nerede olduğunu söyle beni aramayın de, ona da razıyız. Bu çocuk kuş olup uçmadı ya, muhakkak bir yerde görüntüsü kaydı vardı. ya biri tarafından kandırılıp bir yere kapatıldı ya da kandırılıp herhangi bir terör örgütüne katıldı. Örgüte yakınlığımız yok ama çevrede görüyor duyuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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