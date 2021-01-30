Alışverişe çıktı
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Alışverişe çıktı

30.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:49
Alışverişe çıktı

Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi

Haftanın son gününde tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, uzun süre mağazaları dolaştı. Modayı yakından takip eden güzel oyuncu Eyüboğlu, alışveriş boyunca zamanının çoğunu giyim mağazalarına ayırdı.

'İŞLERİM VARDI'

Alışveriş sonrası görüntülenen Ezgi Eyüpoğlu, "Bugün dışarıda biraz işlerim vardı. Hem onları hallettim hem de buraya da gelmişken bir kaç eksiğim vardı, alışveriş yaptım." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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