Alışverişe çıktı

Haftanın son gününde tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, uzun süre mağazaları dolaştı. Modayı yakından takip eden güzel oyuncu Eyüboğlu, alışveriş boyunca zamanının çoğunu giyim mağazalarına ayırdı.

'İŞLERİM VARDI'

Alışveriş sonrası görüntülenen Ezgi Eyüpoğlu, "Bugün dışarıda biraz işlerim vardı. Hem onları hallettim hem de buraya da gelmişken bir kaç eksiğim vardı, alışveriş yaptım." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin