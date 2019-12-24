Alışveriş zamanı
Haberler » Magazin » Alışveriş zamanı - Magazin

Alışveriş zamanı

Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mukaddes Yamaç ve sosyal komite üyeleri Sevil Aslan ile Meral Ünsal Genç'in organize ettiği "Yeni Yıl Alışveriş Zamanı" adlı etkinlik büyük ilgi gördü.

24.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:41
Alışveriş zamanı





Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mukaddes Yamaç ve sosyal komite üyeleri Sevil Aslan ile Meral Ünsal Genç'in organize ettiği "Yeni Yıl Alışveriş Zamanı" adlı etkinlik büyük ilgi gördü. Yeni yıl hediye alışverişini son haftaya bırakanların bol bol alışveriş yaptığı, Etiler Develi Restaurant'daki& ; etkinliğe vakıf Başkanı Timur Erk de katıldı.



& ;



Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler