24.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:41













Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mukaddes Yamaç ve sosyal komite üyeleri Sevil Aslan ile Meral Ünsal Genç'in organize ettiği "Yeni Yıl Alışveriş Zamanı" adlı etkinlik büyük ilgi gördü. Yeni yıl hediye alışverişini son haftaya bırakanların bol bol alışveriş yaptığı, Etiler Develi Restaurant'daki& ; etkinliğe vakıf Başkanı Timur Erk de katıldı.







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