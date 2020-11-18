Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar kapandı mı? Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar ne zaman açılacak?

Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Gelişme sonrası alışveriş yerleri, berberler, restoranlar kapandı mı merak edildi.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni koronavirüs tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Peki, alışveriş yerleri, berberler, restoranlar ne zaman açılacak? Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar kapandı mı?

ALIŞVERİŞ YERLERİ, BERBERLER, RESTORANLAR KAPANDI MI?

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. 20:00'den sonra ise sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

KORONAVİRÜS TEDDİRLERİ LİSTESİ

Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.