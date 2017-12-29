Alışveriş yaptıkları bakkalın motosikletini çalan hırsızlar kamerada

Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda bakkal sahibi peşinden koştuğu motosiklete yetişti

Yakalanacağını anlayan şahıslar, motosikleti bırakıp kaçtı



GAZİANTEP - Gaziantep'te önce bir bakkala girerek alış veriş eden 2 kişi, sonra geri dönerek bakkalın önündeki motosikleti çaldı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda bakkal sahibi, peşinden koştuğu motosiklete yetişerek, hırsızların elinden almayı başardı

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kuyucak Caddesi üzerinde bulunan 40 yaşındaki Halil Çanlı'ya ait bakkala, kimliği belirlenemeyen 2 kişi alışverişe gelerek sigara ve bisküvi satın aldı. Paraları 2 TL eksik olduğunu söylemesi üzerine bakkal Halil Çanlı, helal ettiğini söyleyerek eksik parayı aldı. Bakkaldan çıkan şahıslar, bir süre sonra geri dönerek bakkalın önünde bulunan motosikleti çaldı.

Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda motosikletinin alındığını fark eden Halil Çanlı, iş yerinden hızla dışarı koştu. Motosikletin peşinden koşan Halil Çanlı, kısa sürede kaçan şahıslara yetişti. Yakalanacağını anlayan şahıslar, motosikleti bırakarak yayan olarak kaçtı.