Alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, sepeti doldurup kaçtı
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Alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, sepeti doldurup kaçtı

23.03.2021 08:56 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:05
Alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, sepeti doldurup kaçtı

Bağcılar'da bir markete müşteri kılığında gelerek raftaki ürünleri sepete dolduran hırsız, daha sonra sepetle birlikte marketten çıkarak kayıplara karıştı.

Bağcılar'da bir markete müşteri kılığında gelerek raftaki ürünleri sepete dolduran hırsız, daha sonra sepetle birlikte marketten çıkarak kayıplara karıştı. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Bağcılar Kirazlı Mahallesindeki bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi gelen hırsız, alışveriş sepetlerinden bir tanesini alarak marketi gezmeye başladı. Market içerisinde dolaşan hırsız alışveriş yapıyor gibi raflardaki ürünleri sepete doldurmaya başladı. Raflardan istediği ürünleri sepetine dolduran hırsız daha sonra ise dikkat çekmeyecek bir şekilde sepetle marketten çıkarak kaçtı.

Marketteki hırsızlık anı kamerada

Hırsızın rahat tavırlarla sepeti doldurup sonrada kaçtığı o anlar ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızın raflardaki ürünleri sepete doldurup, marketten sepetle çıkarak kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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