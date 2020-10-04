Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular
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Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular

04.10.2020 16:17 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:21

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir mağazada alışveriş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir mağazada alışveriş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu.

Sincan ilçesi Ankara Caddesi'nde bulunan bir mağazada indirim olduğunu duyan vatandaşlar mağazaya akın etti. Korona virüse rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar alışverişine devam ederken, ihbar üzerine mağazaya zabıta ekipleri geldi. Zabıta görevlilerinin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaşlar, uyarı üzerine önlemlere uyarak alışverişlerine devam etti.

(Gökşen Efe/İHA)

Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular
Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular
Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular
Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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