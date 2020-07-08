Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular
Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttularKIRIKKALE'de yeni açılan mağazada açılışa özel yapılan indirim nedeniyle yoğunluk oluşurken, sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.
08.07.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:24
Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular
KIRIKKALE'de yeni açılan mağazada açılışa özel yapılan indirim nedeniyle yoğunluk oluşurken, sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.
Yaylacık Mahallesi'nde yeni açılan giyim mağazası, açılışa özel fiyatları düşürünce vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle kadınların yoğunluk oluşturduğu mağazada, görevlilerin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadı.
Kaynak: DHA